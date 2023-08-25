摩根士丹利下调中国大陆和香港股指目标

基于对中国经济增长预测的下降，摩根士丹利三个月内第二次下调中国大陆和香港主要股指的目标。

据彭博社，摩根士丹利星期四（8月24日）一份研究报告显示，该行将明晟中国指数MSCI明年6月的基本情境目标下调至60，较之前的预测下降14%。报告显示，在该行认为的“熊市情境”（Bear Case）假设下，该指数可能进一步跌至40点。

摩根士分析师Laura Wang和Jonathan Garner在研究报告中写道，此次下调股指目标与摩根士丹利最近下调中国今、明年经济增长的预测有关。

分析师在报告中写道，房地产行业风险、地方债高企、通货紧缩和政府刺激措施延迟的情况下，企业盈利的压力加大。对2023年整体盈利预期降低和估值倍数假设较低，是该行下调增长目标的主要原因。

摩根士丹利表示，由于销售前景令人失望，且开发商违约风险徘徊，地产股评级被下调至“减持”。鉴于私人消费对债务和通缩问题的风险敞口较低，以及企业自下而上的自我改善盈利能力，它继续青睐非必需消费品。

分析师补充，近期市场仍保持谨慎，因政府刺激措施零碎分散，且缺乏宏观改善迹象。

该银行还将恒生指数、恒生国企指数和沪深300指数6月份的基本目标分别下调至18500点、6450点和4000点。此外，考虑到中国在MSCI EM（新兴市场指数）和MSCI APxJ（亚太指数）中的权重约为30%，这两个指数的目标价也被下调。

这是摩根士丹利三个月内第二次下调中国大陆和香港股市关键指标。该行6月将MSCI中国指数由80点下调至70点，并将恒指预测由24500点降至21500点。

摩根士丹利本月3日将中国股票从“超配”（Over weight）调整至“平配”（Equal weight），并建议投资者利用中国政府经济刺激计划推动的股市反弹来获利了结。