美国务院否认曾考虑取消售台F-16V战机

针对有传闻指美国政府去年曾考虑取消对台售卖F-16V战机订单，美国国务院予以否认，并称相关说法不正确。

综合台湾《联合报》和中央社报道，美国国防安全合作局（DSCA）当地时间星期三（8月23日）宣布，美国国务院已批准最新一轮对台军售案，将出售红外线追踪侦搜系统（Infrared Search and Track System, IRST）及其相关设备，预估总额达5亿美元（约6.79亿新元）。这是美国总统拜登上任后对台的第11次军售。

美台商会会长韩儒伯（Rupert Hammond-Chambers）同日透露，美方坚持台湾的防卫力量要以“不对称战力”为主，为此取消若干对台军售计划；拜登政府去年曾认真考虑要取消出售F-16V战机，最终因法律困难度过高而作罢，才让这项军售案留了下来。

美国国务院发言人受询时否认有关说法，并称美国强烈支持台湾争取翻新旧款F-16机队，以及取得新战机，这符合美国协助台湾维持足够自我防卫力量的长期政策。

发言人称，过去八届美国政府始终如一履行这项政策，这也有助于维持台海的和平与稳定。

美台政府都证实F-16V战机的交付面临延宕，不过这是首次传出拜登政府考虑取消出售计划。

美国2019年宣布批准向台湾出售66架F-16V战机，台国防部编列2472亿新台币（约105亿新元）支应，原定今年要开始交货，美方称遇到复杂开发挑战将延后交机，台国防部说明是软体研发进度落后，交机要延到明年中以后，目前仍以2026年全数交机为目标。

此外，《华盛顿邮报》3月报道，即便F-16V如期交机，台湾还面临飞行员人数不足问题，以目前进度来看，台湾还要补充100名飞行员，且一个成熟的F-16战机飞行员养成需要五年。