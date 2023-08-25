美团上半年实现扭亏为盈 股价仍倒跌7%

中国外卖平台龙头企业美团在发布扭亏为盈的中期报告后，股价反现近三个月来最大跌幅。

美团在星期四（8月24日）股市收盘后发布第二季度财报。业绩显示，美团二季度营收679.65亿元（人民币，126.58亿新元，下同），同比增长33.4%，高于市场预期的666亿元；净利润46.89亿元，上年同期净亏损11.16亿元。

尽管该公司公布了自2021年以来最快的营收增长速度，但星期五开盘后，美团在香港交易所的股价一度下跌7.4%。

彭博社报道指出，美团的股价和美团高管预测其核心送餐业务的增长将在本季度放缓，反映出中国经济增长乏力，已开始伤害该国互联网头部企业。

报道称，美团被视为后冠病疫情时代中国经济复苏的晴雨表。事实证明，中国经济复苏远弱于预期。

报道也指出，美团上半年获得盈利，是因为正在努力应对房地产市场低迷的消费者不再购买高价商品，而是把钱花在旅游、电影和餐饮等体验上。这支撑起了美团的餐饮和旅游服务，该公司还在市场营销方面投入了大量资金，以满足疫情后的需求。

据第一财经，美团CEO王兴星期四表示，“得益于传统消费旺季的到来，本季度公司各项业务均实现健康增长，不过，他预计三季度外卖业务增长将放缓，但到店和酒旅业务则有望实现较大增长。