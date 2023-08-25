蔡英文9月初出访非洲唯一邦交国伊斯瓦蒂尼

台湾总统府星期五（8月25日）宣布，总统蔡英文将于9月5日至8日出访非洲唯一邦交国伊斯瓦蒂尼。这是蔡英文任内第二次访问伊斯瓦蒂尼。

综合台湾《自由时报》、壹苹新闻网和中时新闻网报道，台湾总统府发言人林聿禅说，今年适逢台湾与伊斯瓦蒂尼（eSwatini，前称斯威士兰，台译史瓦帝尼）建交55周年，也是伊斯瓦蒂尼独立建国满55周年，以及伊斯瓦蒂尼国王姆斯瓦蒂三世的55岁生日。

林聿禅说，在伊斯瓦蒂尼国王的诚挚邀请下，总统蔡英文将于9月5日至9月8日率团专程访问伊斯瓦蒂尼，除了展现台湾对坚实盟邦的重视，也希望借由此次访问再强化双边合作关系，并实地了解台湾与伊斯瓦蒂尼在公卫医疗、妇女赋权等各项合作计划的执行现况。

林聿禅指出，此次出访以“邦谊同庆 合作永续”为名，总统蔡英文盼以“同庆两国邦谊”、“促进永续合作”达成本次出访目标。共同庆贺台湾与伊斯瓦蒂尼的友好邦谊，历久而弥坚；并期盼两地未来携手前行，在双方互助互惠的基础上，于各项合作领域皆能永续发展，创造双方人民福祉。

林聿禅说，总统蔡英文这次出访行程的随行人员，包括经济部长王美花、高雄市长陈其迈、侨委会委员长徐佳青、外交部次长李淳、总统府副秘书长张惇涵等人。

台湾外交部次长李淳说明总统蔡英文这次出访行程细节。他说，总统蔡英文将于9月5日上午从桃园机场搭机直飞伊斯瓦蒂尼。当天下午抵达后，蔡英文将和伊斯瓦蒂尼元首见面，共同见证双方合作文件签署仪式，当晚将出席当地侨胞代表举行的侨宴。

李淳说，蔡英文9月6日将出席伊斯瓦蒂尼55周年国庆仪式，并参观伊斯瓦蒂尼政府医院，晚间将出席伊斯瓦蒂尼国王姆斯瓦蒂三世的国宴。

李淳说，蔡英文9月7日将和随团媒体茶叙，接着拜会恩彤碧王母，中午参观国合会妇女计划成果展，并与当地技术团与医疗团午餐叙，下午准备搭专机返台，预计9月8日返抵台北。