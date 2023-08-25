中国头部券商纷纷下调交易佣金

为活跃低迷的资本市场，中国多家龙头券商宣布下调交易佣金，降低交易成本。

据上海证券报，中信证券、中信建投、国泰君安、财达证券、海通证券、华泰证券等相继官宣，自下星期一（8月28日）起下调交易佣金。

业内人士表示，券商交易佣金中包括经手费，由于交易所下调股票交易经手费，因此券商跟随下调相同幅度的佣金费率，券商收取的净佣金，即中介费用暂时还没有调整。

报道称，券商后续还会积极挖掘经纪业务佣金降费潜力，与经手费下调等政策形成合力，更好惠及广大投资者。

降低交易佣金费率，是让利投资者的一项重要举措。在业内人士看来，此举有助于降低交易成本，增加A股市场的流动性。

除了券商，此前公募机构也陆续宣布降低交易费率。据中国证券报，自7月10日首批19家头部公募机构降费以来，截至星期四（8月24日），据不完全统计，参与基金降费的公募机构合计数量已接近110家，占公募机构总数七成以上。

其中，公募机构的基金管理费率，由1.5%降至1.2%、托管费率由0.25%调降至0.20%。合计基金数量已突破2800只。Wind数据显示，截至8月24日，管理费率在1.2%及以下的主动权益基金数量占主动权益基金总数的比重已经超过八成，不含浮动费率基金。