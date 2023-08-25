美研究报告：中国结束清零后两个月超额死亡或达187万人

美国的一项研究报告估计，中国放宽防疫政策后两个月内，由不同原因导致的超额死亡数字可能达到187万人。

根据世界卫生组织的定义，超额死亡指的是特定地点和特定时期估计的总死亡人数，与没有冠病疫情等危机情况下的预计死亡人数之间的差额。

中国政府去年12月大幅放宽防疫政策，允许冠病患者居家隔离，并取消对跨地区流动人员查验核酸阴性证明。

据路透社星期五（8月25日）报道，获得美国联邦资助的福瑞德·哈金森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Center）依据中国一些大学公布的死亡数据采样，以及在网上搜集到的信息，做出上述估计。

研究人员依据已刊登的讣告信息和百度搜索数据进行统计分析。 研究人员写道：“这些发现在理解冠病突然在人群中传播时，如何影响到死亡率方面，扮演非常重要的角色。”

报告估计，从2022年12月至2023年1月，在除了西藏以外的中国大陆地区，30岁以上由不同原因导致的超额死亡人数达到187万。

中国官方曾公布，2022年12月8日至2023年1月12日，全国医疗机构累计发生在院冠病感染相关死亡病例5万9938例。

世卫组织官网提供迄今的中国冠病死亡数字为12万1628例。

中国国家卫生健康委员会尚未就路透社的置评请求做出回应。