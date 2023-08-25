台学者称红外线追踪侦搜系统可有效侦测大陆歼20战机

台湾军事学者称，台政府新添购的F-16战机红外线追踪侦搜系统可有效地侦测中国大陆的歼20战机。

据台湾《自由时报》报道，台湾向美国采购的66架F-16V战机，预计2026年底全数交机，美国当地时间星期三（8月23日）宣布售台F-16V所使用的红外线追踪侦搜系统（IRST），台湾军事学者舒孝煌分析，目前战机的雷达系统越来越难侦测到中国大陆歼20等匿踪战机，红外线追踪侦搜系统将能使F-16战机有效侦测到匿踪战机、小型无人机等目标。

F-16V战机若外挂红外线追踪侦搜系统，最远能在150里外侦获匿踪目标，除了能以机上所挂载的导弹进行攻击外，也能传送数据给并未挂载系统的僚机，僚机再透过所获得的数据对敌机进行攻击，台湾现有升级F-16V理论上也能外挂此系统。

台湾国防院副研究员舒孝煌受访时说，雷达不容易侦测到匿踪战机，但即便是匿踪战机，在飞行时也会因为蒙皮摩擦空气产生热源，发动机运作也会有热源，因此可用红外线来进行搜索追踪。

台湾前空军副司令张延廷受访时说，美方军售上述装备让台空军升级战力，在现有台空军战机雷达难以搜索中国大陆匿踪战机的劣势，红外线追踪侦搜系统弥补台空军战机与大陆新锐战机在性能上的差距至关重要。

张延廷指出，若中国大陆攻台并进行登陆战，需掌控海空优势，要使大陆无法登陆台湾，必然要强化台湾空防，因为一旦失去制空权，台澎防卫作战就处在挨打劣势，这是美方此次军售强化台湾空防的目的。

舒孝煌说，俄系战机多是在机体内装置红外线追踪侦搜系统，美系战机多未装备，因此以外挂荚舱方式进行，美空军直至2021年才完成红外线追踪侦搜系统的整合测试，目前尚未完全配发至部队，台军此次获得这项装备，等同是获得了美军的最新装备。