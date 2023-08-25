中国工信部：保障钢铁工业稳定增长

中国钢铁市场受到越来越大的经济疲软和房地产市场持续低迷的压力之际，中国工业与信息化部表示，今年的目标是实现钢铁市场的供需平衡。

据路透社星期五（8月25日）报道，作为全球最大的钢铁生产和消费国，中国一直在钢铁产能过剩问题上苦苦挣扎，今年又受到房地产需求疲软的进一步打击。

据央视新闻，中国工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、生态环境部、商务部、海关总署等七部门联合印发《钢铁行业稳增长工作方案》，其中提到，2023年钢铁行业稳增长的主要目标是行业供需保持动态平衡，全行业固定资产投资保持稳定增长，经济效益显著提升，行业研发投入力争达到1.5%，工业增加值增长3.5%左右。

方案也提到，2024年，行业发展环境、产业结构进一步优化，高端化、智能化、绿色化水平不断提升，工业增加值增长4%以上。

路透社指出，中国政府未像过去两年那样，下达年度钢铁产量零增长的命令。钢铁是高能耗、高污染产业，其排放物也是空气、土壤及水污染大户，中国也长期面临钢铁产能过剩的问题，所以中国政府在过去两年要求钢铁行业实现年同比几乎零增长或负增长。

去年以来，受宏观经济和工业生产活动减少、下游需求减弱影响，钢铁行业继续面临严重的供需失衡问题。据时代财经报道，2022年被视为钢铁行业“历史最差一年”，市场供需失衡、钢材价格下跌、成本压力上行，整个钢铁行业普遍承压。进入2023年，钢铁上市公司的业绩仍旧惨淡。

在已披露上半年业绩预告的24家钢铁企业中，18家钢企预计上半年盈利同比下降，有10家公司出现亏损且预减幅度均超100%，4家公司上半年净利润同比预减幅度超过80%，仅6家企业预计同比增长。

其中，净利润亏损幅度较大的酒钢宏兴表示，今年上半年，全国粗钢产量保持较高水平，但中国市场供需态势未发生显著好转，受钢价大幅下跌影响，钢企利润持续下滑，经营压力进一步加大。