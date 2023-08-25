中国推动落实“认房不用认贷”

中国住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局三部门发文推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。

据新华社星期五（8月25日）报道，中国住房和城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。

通知明确，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。此项政策作为政策工具，纳入“一城一策”工具箱，供城市自主选用。

据住房城乡建设部有关负责人介绍，此项政策将使更多购房人能够享受首套房贷款的首付比例和利率优惠，有助于降低居民购房成本，更好满足刚性和改善性住房需求。

此前，在大部分一线城市，如果购买首套房时有贷款，在卖掉第一套房后再买新房，则会根据贷款记录认定这是第二套房，需按照第二套房标准支付高达60%至80%的首付，限制了需要换房改善的购房群体。

据新京报，中指研究院指出，优化认房又认贷政策，可以激活核心城市置换链条，活跃市场交易。

以北京为例，按照当前认房又认贷政策，很多购房者在改善换房过程中，二套房首付比例最高达80%、房贷利率高达5.25%。但若是优化该政策，二套房首付比例最低降至35%、房贷利率可以降至4.75%。

据澎湃新闻，资本市场立即作出反应。A股房地产指数上涨2.48%，110只成分股中，92只飘红。

港股恒生综合行业地产建筑业指数同步上涨，76只成分股中超过50只股票录得上涨。碧桂园、富力地产涨逾5%，碧桂园服务、雅生活服务、保利物业、龙光集团涨逾4%，龙湖集团、中梁控股、绿景中国涨幅逾3%。