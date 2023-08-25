美宣布对台军售 22架大陆军机绕台

美国军方当地时间星期三（8月23日）宣布新一轮对台军售案，台湾国防部星期五（25日）通报，自上午7时侦获22架次中国大陆军机，其中13架次进入应变区。

美国国防安全合作局（DSCA）当地时间星期三宣布，美国国务院已批准最新一轮对台军售案，将出售红外线追踪侦搜系统（IRST）及其相关设备，预估总额达5亿美元（约6.79亿新元）。这是美国总统拜登上任后对台的第11次军售。

综合台湾东森新闻云和中央社报道，台湾国防部星期五上午发布的新闻稿，自上午7时许起，陆续侦获大陆歼10、歼16、轰6、苏恺30、空警500及无人机等各型大陆军机共22架次，其中13架次进入应变区；另有大陆五艘军舰配合执行联合战备警巡。

台国防部指出，台军运用联合情监侦手段，严密掌握大陆军方动态，并检派任务机、舰及岸置导弹系统监控应处。

对于什么是应变区，台军方人士说，指的是海峡中线及其延伸线以东的区域，如果用“防空识别区”，就涵盖大陆地区；而此次大陆军机在台湾北部、东部及东南部外海空域都有飞行路线。

此外，统计自星期四（24日）上午6时起至星期五上午6时止，台军侦获大陆军机14架次（其中越中线及进入北部、东南空域三架次）、大陆军舰五艘次。根据轨迹图，其中一架次BZK-005无人机逾越海峡中线的中间点后，沿中线东侧一路往北飞行、再转向东方进入北部空域，最后轨迹消失在台湾东北空域；TB-001则自台湾北部空域越过海峡中线后，直接进入台湾北部空域。