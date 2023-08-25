中国证监会据报与国际投资者会面 以阻止资本外流

中国证券监管机构官员计划与国际主要资产管理公司召开会议。这是在创纪录的外资流出资本市场后，中国监管部门为提振信心所做的最新努力。

彭博社星期五（8月25日）引述知情人士消息，称该会议将由中国证监会副主席方星海主持，富达国际和高盛集团等受邀参与。

报道称，这表明虽然中国一直依赖国内投资机构在市场动荡时期为市场提供支撑，但现在正努力对全球大型基金施加影响。

中国证监会星期四（8月24日）与国内机构投资者举行座谈，敦促国家养老基金、大型银行和保险公司增加股票投资。

全球基金一直在逃离大陆市场。据彭博数据，截至星期三（8月23日），外资连续13天撤资，抛售近110亿美元（149.16亿新元），这是自2016年彭博开始追踪这些数据以来持续时间最长的一次。经历三年冠病疫情限制、房地产市场低迷以及对科技公司的打压之后，中国经济正艰难恢复增长势头。

此前中国一家顶级对冲基金指责外国投资者导致股市下跌。上海半夏投资创始人李蓓星期一（8月21日）在微信公众号上发表文章称，外资是近期中国股票最主要的卖出力量，“是市场近期下跌的主要原因”，并称外资是一群漫无目的的苍蝇。

但彭博指出，外国基金今年仅占在岸交易总额的6%左右。中金公司本月发布的一份报告显示，总体而言，外资在已发行A股总量中所占比例不到4% 。