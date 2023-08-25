海南发布规范食盐价格通告 操纵市场价格或被罚500万人民币

中国一些地方发布规范食盐价格通告，其中海南省官方决定，任何人操纵市场价格，可能被罚最高500万元（人民币，下同，93万新元）。

综合中国澎湃新闻和《新京报》报道，海南省市场监督管理局星期四（8月24日）发布关于规范食盐价格行为的通告说，目前食盐等相关商品市场价格出现异动。

针对相互串通，操纵市场价格，造成商品价格较大幅度上涨的违法行为，海南省市场监督管理局明确将责令改正，没收违法所得，并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，处10万元以上100万元以下的罚款，情节较重的处100万元以上500万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者吊销营业执照。

针对捏造、散布涨价信息，扰乱市场价格秩序，囤积居奇或利用其他手段哄抬价格，推动商品价格过快、过高上涨的违法行为，海南省市场监督管理局明确将责令改正，没收违法所得，并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上300万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者吊销营业执照。

广东汕尾市，江西吉安万安县，江西赣州石城县、定南县，广西百色右江区、田阳区也相继发布关于规范食用盐市场价格行为的通告，告诫盐业各经营者，要求稳定市场价格秩序。

北京市商务局相关负责人也向外界保证，北京市食盐储备充足，市场供应有保障，市民无需囤盐。

日本政府星期四开始排放核处理水后，由于担忧海水因此被污染，中国民众近两天抢购食盐。

中国国家市场监督管理总局星期五（25日）在微信公众号上说，他们部署各地市场监管部门进一步加大食品安全监管力度，督促食品生产经营者严格遵守食品安全法律法规及进口食品相关规定，严禁食品生产经营者采购、使用原产地为日本的水产品（含食用水生动物）加工食品、制作餐食或进行销售（含网络销售）。

市场监管总局也说，他们部署各地加强食盐价格监测，强化分析预警，及时掌握价格异常波动信息和违法行为线索。加大价格监管执法力度，严查囤积居奇、捏造散布涨价信息等哄抬价格违法行为。