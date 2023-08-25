中国推进征兵由偏重平时向平战一体转型

中国将推进征兵由偏重平时向平战一体转型，做到“打仗需要什么兵就征集什么兵”，优先批准理工类大学生和备战打仗所需技能人才入伍，并缩短战斗员培养周期。

中共中央军委国防动员部部长刘发庆星期三（8月23日）在中国军媒《解放军报》发表题为《为备战打仗提供高质量“源头活水”》的文章。

文章称，中共二十大报告强调“如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队”，明确要求加强国防动员和后备力量建设。

为坚持向胜征兵，提高打赢贡献率。文章提出，要坚持战斗力，推进征兵由偏重平时向平战一体转型，优化完善优质兵员征集制度机制，突出一线急用、岗位急缺，做到打仗需要什么兵就征集什么兵，确保征兵工作准星对准制胜打赢靶心。

文章说，要贯彻“向教育要人才、到院校选兵员”理念，前移征集关口，遴选综合素质高、参军意愿强、身体素质好的优秀青年，作为预征人才进行储备，加强跟踪培养，为支撑部队备战打仗作出积极贡献。

为坚持精准征兵、增强供需匹配度，文章提到，要着眼部队需求侧与地方供给侧精准对接，推动征兵由数量规模向质量效能提升，突出各级各类学校毕业生征集，优先批准理工类大学生和备战打仗所需技能人才入伍。

文章还提出，以精准化供给为目标、以信息化支撑为路径，紧跟社会发展、紧贴部队需求，走开分类征集、精准征兵方法路子，确保征需一致、量才征集、人岗相适、人尽其才，缩短战斗员培养周期，提高战斗力建设起点。