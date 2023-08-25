多家日妆品牌在华被退货

日本福岛核处理水开始排海后，中国民众对核辐射风险的担忧从日本料理店蔓延到了日本化妆品，多家日本品牌化妆品被退货。

综合羊城晚报，广州日报的报道，在社交平台小红书“日本化妆品核污染”相关话题中，包括植村秀等在内的多个日妆品牌均有被退货的情况。甚至有众多网友整理日系品牌，开始“排雷”，CPB、黛珂、宝丽、芙丽芳丝、珂润、苏菲娜、雪肌精、娜丽丝、悠莱、花王等众多品牌都被列了出来。

在微博上， #多家日妆品牌遭遇退货#也成为热搜话题前十。

目前，植村秀、芙丽芳丝等客服均表示产品为符合国家有关法律法规标准的合格产品。日本知名品牌珂润（花王）回应称，通过花王中国旗下各公司官方途径进口的商品都会接受放射性物质的相关检测，也都通过了中国海关的检测，只有符合国家标准的产品才能进关，所以购买的商品是可以正常使用的。

此外，宝洁也曾针对消费者担忧SK-II受核污染影响做出回应称，从日本进口到中国的SK-II产品顺利通过了辐射相关检测。

中新社旗下财经新媒体“中新经纬”引用某资深日化行业分析师的话表示，目前暂时难以评估一旦接下来继续使用源自日本的海洋原料化妆品，对人体会不会产生危害。“实际上，厂家的这些说法或难以彻底服众，因为化妆品不属于必需消费品，大众选择余地非常大。”

另外，日本化妆品进口，从福岛核处理水将排海的消息传出，就开始下滑。海关总署数据显示，从今年5月份开始，从日本进口的化妆品开始出现明显下滑。其中，6月份的进口金额同比下降8.4%；7月份的进口金额同比大幅下滑30%。