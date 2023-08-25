港专家：核废水最快360天流入香港 浓度低无须担心

日本政府星期四（8月24日）开始排放福岛核电站的核废水，香港专家预计，核废水最快360天就会流入香港，但他认为核废水流入香港时浓度已相当低，没有必要担心。

据网媒“香港01”星期五（8月25日）报道，香港城市大学海洋污染国家重点室验室主任及化学系讲座教授梁美仪受访时说，2011年日本福岛核电站受311大地震影响后，大量含有高浓度放射性元素的核废水流入大海，不少房屋残骸和垃圾也冲入大海，不久后都在美国西海岸发现，因此推断日本水域流向是从太平洋北部出发，流至中国东海和黄海，随后流至美国西海岸，再随着黑潮海流流入台湾附近。

梁美仪说，每年5月份，香港水流会从海南岛流入，冬天的水流则会转向，从北面、台湾一带流入香港。因此如果核废水只会在360天之后才流入香港。但他认为，核废水已“转了一大圈，所以当中的浓度已相当低，就不需要担心”。

他认为，目前港府禁止日本10个都县水产进口，还抽样调查所有日本进口水产，把关措施已非常谨慎，换句话说，进入香港市场流通的日本水产品都可安心食用。他也提到，日本北海道、九州等都县的水质仍相当良好，食品也很安全，香港市民还有很多选择，没有必要抵制日本餐厅。

梁美仪还称，2011年311大地震含有高浓度放射性元素的核废水流入海洋时，香港天文台和渔护署都有加强监测污染水平，并没有发现异样。“当时最坏的时刻都没有发现异样，加上这次日本是把处理过的水，稀释之后才排放，风险也低于311，大家市民要了解。”