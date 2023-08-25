港警首破深度伪造诈骗案 涉案六人被捕

香港警方星期四（8月24日）开展代号“解诈行动”的拘捕行动，首次侦破利用人工智能换面技术（deepfake，深度伪造）诈骗集团，逮捕涉案六人。

综合《明报》《星岛日报》等港媒报道，香港网络安全及科技罪案调查科科技罪案组警司高迪星期四介绍案情时说，警方早前接获情报，称有人利用他人身份证申请贷款。

经调查，警方发现一个香港诈骗集团，在去年9月至今年7月盗用至少八名香港市民已报失的身份证，向20家不同银行及借贷公司，合计递交90次贷款申请和54次银行户口开户申请，相关申请主要在网上处理，当中有四起贷款申请获批，涉款20万港元（下同，约3万4584新元）。

高迪说，警方发现他们至少20次利用人工智能换脸技术，试图冒充已报失身份证的市民申请贷款，当中有一次成功，涉款7万港元。

据介绍，警方也发现骗徒利用上述八张已报失的身份证，登记超过30张预付费电话卡，并利用这些电话卡在今年4至5月，发送超过7200个钓鱼诈骗讯息。警方至今接获一起相关报案，受害人交出信用卡资料，骗徒之后利用信用卡购物。

高迪介绍，警方星期四在全港多区拘捕四男两女，年龄介于31岁至50岁，包括一名35岁集团男主脑。被捕者有一人报称清洁工，其他均为无业，他们涉嫌串谋欺诈罪。

高迪说，警方在行动中检取一张已报失的身份证、13张怀疑伪造的香港身份证、19部手提电话、九部电脑、一批怀疑虚假文书，包括收入及住址证明、一批怀疑制作伪造身份证的工具，包括打印机和一堆胶卡。警方称拘捕行动仍在进行，不排除有更多人被捕。

高迪称，这是警方首次发现有人利用人工智能换脸技术诈骗金融机构，警方已经向相关金融机构给予适当建议，提升他们的防骗保安措施，相信有关漏洞已被填补。高迪也呼吁香港市民提高警觉，高科技的欺诈工具令人防不胜防。