郭台铭批民进党执政致财政恶化 立法院沦橡皮图章

酝酿参选台湾总统的鸿海创办人郭台铭批评，民进党完全执政将特别预算常态化，导致台湾财政恶化，立法院则沦为橡皮图章，失去制衡力量。

郭台铭星期五（8月25日）在脸书发文说，民进党完全执政八年间共编列11项特别预算，总金额高达2兆955亿元（新台币，下同，约893亿新元），凭借占据立法院多数优势将特别预算常态化。

他认为，民进党政府是通过编列特别预算来规避《公共债务法》债务上限，并痛批民进党“七年花光曾孙的钱，弃守财政纪律，也戕害世代正义”。

郭台铭说，每当民进党政府编列特别预算，都需要举借债务来应付。截至2022年底，台湾未偿还债务已达5兆6997亿余元。蔡英文政府就任后，每位台湾民众背负的债务从23万1000元提高至今年5月的27万2000元，这还不包括劳保基金约11兆4855亿元的潜藏负债。

郭台铭批评民进党“完全执政完全傲慢”，立法院沦为行政院立法局和橡皮图章，完全失去监督制衡的力量。

郭台铭主张，政府重大政策与预算，都应将“永续、稳健、正义”列为评估与考核项目，也应修正《预算法》关于特别预算相关规范，明确适用范围。

郭台铭还主张，一定金额以上的特别预算应设定更高门槛，例如须获立委三分之二同意，并强化监察与审计功能；审计单位应查核政府预算执行成效与缺失，有缺失就该移送监院与检调，若涉及刑事责任，更应移送司法检调。

郭台铭说，民主政治中的“定期改选”与“换人（党）执政”，核心精神就是避免绝对权力造成绝对腐化，遗憾的是过去20多年，政治上的党同伐异、分赃政治、财政恶化、正义凋蔽，并没有因三次政党轮替而有改变。

郭台铭强调，如果台湾只能继续在旧思维、旧框架、旧政客之间选一个“比较不烂的苹果”，台湾的未来只会继续向下沉沦。台湾应以企业家的精神，严守发展永续、财政稳健、世代正义，才能根本解决台湾财政黑洞困境。