中国媒体：外资今天对A股爱答不理 明天就高攀不起

中国公布一系列宏观经济数据后，外资加速抛售中国股票。有中国媒体称，中国A股的低估值优势十分明显，是不可多得的优质资产，外资“今天对A股爱答不理，明天就让他们高攀不起”。

《北京日报》旗下的财经媒体《北京商报》星期五（8月25日）发表评论文章称，近期中国股市出现“3000点保卫战”的担忧声音，但这些担忧其实毫无必要，因为“3000点以下照样有赚钱的股票和板块，6000点牛市里也照样有亏钱的股民”。

文章称，指数和股票之间不是指数决定股票，而是股票决定指数，指数只是反映股价涨跌的一个数值，没必要过分关注，把握好自己的持股才是最重要的。此外，从技术走势看，3000点除了是个整数之外，并没有什么特殊意义，“不必过于在意3000点的得失，它与3017点的得失没有任何区别”。

文章还称，一些技术派股民特别在意大盘某个特定点位的得失，认为跌破某个点位就是破位，但如今这套技术指标在A股市场已完全不灵验。有一些外资流出A股，对指数患得患失，但最终一定会后悔，等想再回来的时候，势必要支付更高的价格，“正所谓今天对A股爱答不理，明天就让他们高攀不起”。

在中国官方公布消费、制造业、进出口数据全线下滑后，投资者、企业和消费者对中国经济前景的信心下跌，外资开始加速抛售中国股票。

据《金融时报》8月17日报道，在对沪港通和深港通交易流量计算后发现，中共中央政治局7月24日释放加大政策力度支持经济的信号，虽然带动外资购入超过540亿元（人民币，约100亿新元）中国股票，但如今几乎已被抛售一空。

截至星期五下午，上证指数已下滑至3064点。