中国大陆国防部敦促美方立即停止武装台湾

针对美国国务院批准对台出售F-16型战机红外线搜索追踪系统，中国大陆国防部称这是粗暴干涉中国内政的恶劣行径，敦促美方立即停止武装台湾。

美国国防安全合作局（DSCA）当地时间星期三宣布，美国国务院已批准最新一轮对台军售案，将出售红外线追踪侦搜系统（IRST）及其相关设备，预估总额达5亿美元（约6.79亿新元）。

对此，中国大陆国防部发言人张晓刚星期五（8月25日）说，美方向台湾出售武器，是粗暴干涉中国内政的恶劣行径，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，特别是“八一七公报”规定，威胁台湾同胞安危福祉和台海和平稳定。中方对此表示强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。

张晓刚说，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可逾越的红线。“我们敦促美方切实履行不支持“台独”承诺，立即停止武装台湾，停止提升美台军事联系。”

他补充说，“以台制华”注定失败，“以武谋独”死路一条。中国人民解放军始终保持高度戒备，坚定捍卫国家主权和领土完整，坚决维护台海和平稳定。

美方此轮对台军售案消息发布后，据台湾国防部星期五上午发布的新闻稿，自上午7时许起，陆续侦获大陆歼10、歼16、轰6、苏恺30、空警500及无人机等各型大陆军机共22架次，其中13架次进入应变区；另有大陆五艘军舰配合执行联合战备警巡。