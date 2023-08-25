蔡英文：选对总统对台湾发展非常重要

台湾总统蔡英文称，明年台湾总统选举选对人，让民进党立委过半，对台湾发展非常重要。

据台湾中央社报道，蔡英文星期五（8月25日）到嘉义县立委选举干部宣誓大会辅选并致辞时说，2016年她刚上任总统时，台湾GDP是新台币17.5兆（新台币，下同，约7460亿新元），今年的GDP已成长近6兆到23兆元。从2016到2022年，台湾平均经济成长率是3.4%，高于全球平均。瑞士洛桑管理学院（IMD）每年公布的《世界竞争力年报》显示，台湾整体竞争力也从2016年14名进步至第六名。

蔡英文说，数字不会骗人，国际机构也不会作假。选总统选对人，让立法院民进党立委过半，真的对台湾未来发展非常重要。

蔡英文称，副总统赖清德四年前和她搭档选举，以有史以来最高票当选。这四年一起工作、一起讨论政见、台湾重要政策。所以选赖清德做总统不是选一个完全新的人，是让现在执政成果能够延续下去，在这个最关键的时刻，台湾需要一个有经验的团队。

她说，未来的世界变化非常快、幅度也很快，没有经验的团队，没办法面对这个挑战。她呼吁，如果肯定蔡英文政绩，肯定现在这个政府的政绩，就一起支持赖清德，让民进党继续在中央执政，跟地方密切合作，继续照顾乡亲。