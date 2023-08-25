大陆国台办：民进党恢复陆客团赴台规划是“画饼”

针对台湾陆委会发布恢复两岸观光旅游、放宽陆籍人士赴台商务交流的规划，中国大陆国台办表示，民进党的规划名为放宽，实则对两岸交流施加更严苛的限制，是民进党当局自己“画饼”。

台湾陆委会星期四（8月24日）宣布，将恢复两岸团体旅游，依对等原则，初期限额每日2000人次，视大陆回应再确定实施日期。商务交流自8月28日放宽，但邀请单位或个人涉及高科技产业的，维持专案申请。

中国大陆国台办发言人朱凤莲星期五（8月25日）答记者问时称，注意到台湾陆委会发布的规划。“这个规划没有明确的实施日期，名为恢复，实则拒不解禁，名为放宽，实则对两岸交流施加更严苛的限制，完全是民进党当局自己在画饼。”

朱凤莲表示，这个所谓“规划”在两岸交流史上创下三个不光彩的纪录：一是对台湾民众赴大陆团队游的限控前所未有；二是对台湾旅游行业的管制前所未有；三是对台湾企业邀请大陆人员赴台从事会展和商务交流的限制前所未有。

她说，中国大陆对台湾民众到大陆旅游始终敞开大门，没有人数上限，但民进党当局要求以所谓对等原则控制两岸旅游人数，并要求台湾的旅游公协会建立赴大陆旅游人次调控机制，“这种荒谬的管控限制措施令人匪夷所思”。

她也说，民进党当局把台湾民众赴大陆团队游与大陆居民赴台团队游挂钩，以所谓“对等原则”为借口，企图为自己禁止台湾民众赴大陆团队游“甩锅”卸责，完全是徒劳的。

针对经贸交流，朱凤莲说，大陆企业不分大小类别，皆可邀请台湾业者到大陆交流洽商，人数和停留时间均没有限制。但民进党对台企参展摊位面积的规定精确到平方米，对大陆人员在台停留的限制时间精确到一天计，对台企邀请大陆人员赴台商务研习，以年度营业额份三六九等，逐级确定邀请名额限制指标，是拒人千里，名“放”实“挡”。

她呼吁两岸民众共同努力，真正实现两岸旅游和交流的正常化、常态化。