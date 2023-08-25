日核废水排海引发抢盐潮 港超市缺货 澳门超市限购

日本政府星期四（8月24日）宣布启动福岛核废水排海后，香港和澳门超市出现抢盐潮，香港不少超市食盐缺货，澳门超市则采取限购做法。

综合网媒“香港01”《星岛日报》《澳门日报》等报道，社交媒体近日流传多张香港超市货架空荡荡的照片，无论粗盐、幼盐、食盐、海盐均被抢购一空。有照片显示，有巿民抢购数十包食盐，也有人在社交群组称，有人一次过购买几十包食盐。若有剩余大都为日本海盐。

九龙总商会副理事长李丰年接受《星岛头条网》查询时说，香港食盐一向供应充足稳定，并指香港主要从中国大陆进口食盐，较少进口日本食盐。他说，因为食盐较容易提炼，即使大陆出现短暂缺货，香港也可从世界其他区进口食盐。他也说，香港天气较潮湿，囤积食盐容易变坏，这么做没用。

对于网传吃碘盐可以抗辐射，香港食物环境卫生署食物安全中心星期五（25日）在社交平台撰文澄清，吃碘盐不可以抗辐射。食安中心表明，目前没有科学证据显示进食盐，能够有效预防辐射对身体造成的损害，过量摄入碘及钠（盐）反而会危害身体健康。

澳门多家超市从星期四起出现抢盐潮，不少超市售盐货架被人搬空。有超市职员称，受到抢盐潮影响，超市内产源为中国大陆的食盐顿成热门商品，瞬即售罄。超市为保障顾客需求，推出限购措施，每人限购五包食盐。

澳门经济及科技发展局与澳门供应商了解食盐的供应状况，供应商均表示目前食盐供应稳定及存货充足，货源稳定。经科局呼吁居民保持理性，切勿轻信谣言。

根据有关资料显示，澳门目前食盐储存量超过19万公斤，足够全澳居民37天应用，供应商也将持续采购。

经科局将持续到市面巡查，严厉打击抬高价格及囤积居奇行为，以确保澳门民生物资的供需秩序维持正常，保障居民消费权益。