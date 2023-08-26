中国国常会通过规划建设保障性住房指导意见

中国国务院总理李强星期五（8月25日）主持召开国务院常务会议，审议通过《关于规划建设保障性住房的指导意见》等。

据新华社消息，会议指出，推进保障性住房建设，有利于保障和改善民生，有利于扩大有效投资，是促进房地产市场平稳健康发展、推动建立房地产业发展新模式的重要举措。

会议要求做好保障性住房的规划设计，用改革创新的办法推进建设，确保住房建设质量，同时注重加强配套设施建设和公共服务供给。

报道没有提及指导意见的具体内容。但中国房地产市场持续低迷、多家房企相继出现流动性危机之际，国常会审议通过《关于规划建设保障性住房的指导意见》，被业界视为利多消息。

据中国证券报报道，中原地产首席分析师张大伟说，《关于规划建设保障性住房的指导意见》是房地产长效机制的一个重要环节，政策的落地将有利于切实解决中低收入家庭的住房困难问题。

易居研究院研究总监严跃进认为，后续保障性住房建设和城中村建设的结合程度明显会更加牢固。比如，安置房建设、共有产权房、保障性租赁住房、公租房等都将会是保障性住房建设的重要细分领域。

国常会也审议通过了《医药工业高质量发展行动计划（2023－2025年）》和《医疗装备产业高质量发展行动计划（2023－2025年）》，强调着力提高医药工业和医疗装备产业韧性和现代化水平，增强高端药品、关键技术和原辅料等供给能力，加快补齐中国高端医疗装备短板。

会议称，要着眼医药研发创新难度大、周期长、投入高的特点，给予全链条支持，鼓励和引导龙头医药企业发展壮大，提高产业集中度和市场竞争力。