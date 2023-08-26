中国女篮原主教练李亚光被开除中共党籍

中共重庆市纪委监委星期五（25日）消息，中国女篮原主教练、重庆市体育局原巡视员李亚光被开除中共党籍。

公开资料显示，出生于1958年的李亚光是江苏省镇江人，1981年入选中国男子篮球队，多次参加国际邀请赛、亚洲与世界性重大比赛。

退役后，他接手中国女篮的教鞭，作为主教练率队获得1992年巴塞罗那奥运会亚军。1994年，李亚光出任四川体委副主任，1998年改任重庆市体育局常务副局长。

2002年，李亚光当选第七届中国篮球协会副主席。2005年，出任中国青年女篮主教练。

2018年8月，李亚光退休，今年2月官宣被查。

中共中央纪委国家监委在网站发布的通报指出，李亚光丧失理想信念，背弃初心使命，对党不忠诚不老实、表里不一、做两面人，与他人串供、对抗组织审查；违反中央八项规定精神，长期公车私用；不如实报告个人有关事项，未经批准因私出国；退休后违规接受企业聘任获取报酬；不正确履行职责，插手决定下属单位重大事项；“靠体吃体”，将下属协会视为“私人领地”，利用职务便利骗取、侵吞巨额公款，在篮球联赛参赛权审批等方面谋利，并非法收受巨额财物。

通报称，李亚光严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和工作纪律，构成职务违法并涉嫌贪污、受贿犯罪，且在中共十八大甚至十九大后仍不收敛不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经重庆市纪委常委会会议研究并报市委批准，决定给予李亚光开除中共党籍处分；按规定取消其退休待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。