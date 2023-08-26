恒大宣布已满足所有复牌要求 8月28日起复牌

深陷债务危机的中国房企恒大集团在停牌17个月后，宣布已满足所有复牌要求，将从下周一（8月28日）起复牌。

综合澎湃新闻和彭博社报道，中国恒大集团星期五（8月25日）晚发布公告称，公司已满足下周复牌的六项要求，并已向港交所申请在2023年8月28日早上9时起恢复买卖公司股份。

恒大最后一次交易价为1.65港元（0.29新元），较2017年的峰值下跌了约95%，市值为218亿港元。

恒大集团在2021年12月首次出现美元债务违约，此后就重组事宜和债权人进行了近两年的谈判。截至去年底，其贷款总额高达2.437万亿元人民币（下同，约4533亿新元）。

恒大去年3月21日宣布停牌。按照香港联交所规定，恒大若停牌18个月，将面临被摘牌的风险。中国恒大本次复牌也意味着，继恒大物业、恒大汽车复牌后，恒大系上市公司全面复牌完成。

为了满足复牌要求，恒大集团上个月发布了推迟已久的2021年和2022年财报，并积极披露资产运营、管理层诚信问题、企业内控审计、子公司恒大物业134亿元存款被质押事件的独立调查进展等。

去年7月，时任恒大行政总裁夏海钧、首席财务官潘大荣等多名高管被爆出安排旗下子公司恒大物业以定期存款为第三方公司提供担保取得银行贷款，但因这些公司无力还贷，导致恒大物业的134亿元遭银行扣押。

恒大星期五发布的公告再披露案件调查进展情况，称恒大创办人许家印、夏海钧和潘大荣能够接触并持有相关文件，可能使其能够注意到公司的资金情况，但许家印表示没有审阅这些文件，也没有人特别提醒他注意这些文件，因为在关键时间，他并不负责公司的财务和资金，而是依赖负责财务和资金的高管处理相关事宜。