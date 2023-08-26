《中国好声音》母公司：支持暂停决定 将评估财务影响

中国浙江卫视星期五（8月25日）宣布，暂停播出选秀节目《中国好声音》，该节目制作方灿星母公司星空华文同日发文称，全力支持浙江卫视的决定及行动。

星空华文控股有限公司星期五发布公告，浙江卫视作为本公司综艺节目《中国好声音》的主要播出平台，今日宣布暂停播出该节目，以等待对近期媒体报导中披露的某些事件进行进一步调查。

星空华文表示，全力支持浙江卫视的该决定及行动，公司及该综艺节目的相关制作团队成员将积极配合并提供一切必要协助，以方便调查。期待相关部门尽快根据事实和调查得出结果。

星空华文还称，将持续监控及评估上述事件对公司业务营运及财务状况的影响，并将根据上市规则适时以公告方式向公司股东及潜在投资者提供最新资料。

据介绍，星空华文是一家IP创造商及运营商，拥有多种热门综艺节目IP，包括明星歌唱类、舞蹈类综艺、才艺类综艺、脱口秀、户外/文化类综艺及其他综艺节目。星空华文在中国的主要经营实体之一是上海灿星文化传媒股份有限公司，《中国好声音》是灿星文化旗下最大的最有代表性的综艺IP，此外，代表作还包括《这！就是街舞》《蒙面唱将猜猜猜》等。

上月离世的歌手李玟生前控诉《中国好声音》的九分钟录音上星期四（8月17日）曝光，引发舆论对这档播出了10多年节目的声讨。参加好声音的学员和娱乐圈艺人纷纷发声，声讨节目组并力挺李玟。

浙江广播电视集团8月20日晚在其官方网站上发布了一份《致<中国好声音>观众和网友》的通知，表示将对由此引发的争议进行调查和核实。

浙江卫视宣布暂停播出《中国好声音》后，星空华文股价继续下滑，截至收盘，该公司股价大跌17.89%，报54.600港元（约9.4新元），较8月17日的收盘价每股124港元已跌去超过55%。