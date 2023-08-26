波音据报准备恢复向中国交付737 Max

知情人士透露，波音公司正准备向中国交付737 Max客机，这将是自2019年波音客机接连发生空难事故后，波音首次向中国交付这一机种。

据彭博社星期六（8月26日）引述知情人士报道，中国最大的航空公司南方航空准备从波音接收737 Max，最初的交付预计将在几周内进行。

知情人士透露，波音公司本月已将两架原先为中国的航空公司建造的单通道飞机737 Max移出了仓库，准备进行交付。

报道称，确切交付时间仍在敲定中，因为波音仍在修复客机本周发现的制造缺陷，同时也将取决于客户的准备情况。

波音受访时没有证实上述消息，仅说将继续支持中国客户。“对于交付，我们将准备在时机到来向客户交付。”

波音737 Max机种在2019年接连发生两起致命空难事故后，中国政府宣布停飞737 Max。即便全球大部分地区已恢复执飞737 Max，但中美关系持续紧张，中国政府迟迟没有对737 Max开绿灯。直到今年1月，南方航空率先复飞737 Max的商业航班。

彭博社早前引述消息人士报道，美国商务部长雷蒙多将于星期天（8月27日）访华，这可能有助推进波音公司向中国交付737 Max客机。

但知情人士也警告说，外交障碍仍可能使737 Max的交付夭折。知情人士还透露，737 Max交付不会与雷蒙多的访华行程同步进行。