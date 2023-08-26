中科院一博士被困缅甸一年后获救

中国科学院一名博士被困缅甸一年，家人转赎金失败一事在中国网络引发广泛关注。张某家属星期四（24日）透露，张某已经被解救出来。中国驻泰使馆星期六（26日）发布消息确认，已成功寻获被困缅甸中科院博士，将安排其回国。

“中国驻泰国大使馆”微信公号消息说，驻泰使馆注意到有关中国公民张某经泰国被诱骗至缅甸妙瓦底地区从事电信诈骗的报道，第一时间通过泰执法机关核查有关情况并推动全力开展解救工作。泰警方24日晚成功寻获张某。驻泰使馆、驻清迈总领馆正与泰警方密切协调，争取尽快安排其回国。

据中国媒体此前报道，中科院博士张某为赚钱还债于去年8月12日启程出境，不料被骗到缅甸妙瓦底从事诈骗，等他察觉不对劲时，已失去人身自由。此后一年，家人断断续续和他保持联系，后来他们收到张某让筹集赎金的求助信息。但在今年7月底，张某亲属在转账过程中被冻结了账号，此后家人已很难联系上张某。

张某的家人随后也通过媒体联系上解救人质的志愿者阿龙求助，阿龙是公众号“阿龙闯荡记”的创始人，此前曾陆续协助解救超过两百名被骗中国民众，帮助他们回国。

阿龙受访时透露，他们24日中午在缅甸妙瓦底将张某接了出来。当天下午4时左右，将张某送到了泰国湄索的酒店，还将接张某出来的照片发给了其家属，张某的健康状况还不错。中国驻泰国使馆已接手张某后续的回国相关事宜。

中泰缅老四国警方日前启动合作打击赌诈集团专项联合行动，旨在严厉打击本区域电信网络诈骗和网络赌博犯罪，坚决扭转人口贩运及绑架、拘禁等犯罪高发态势。

中国驻缅甸大使馆星期三（8月23日）发布信息，两名电信诈骗犯罪嫌疑人在仰光国际机场由缅甸警方移交给中国警方工作组押解回中国，其中一人为赌诈团伙骨干头目，是打击电诈犯罪的重点对象。