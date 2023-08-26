港官员称抢盐是大众心理：港食盐供应充足

日本福岛核废水星期四正式排海，香港也于当天开始禁止由日本10个都县水产品进口，同时市场也出现“抢盐”情况，香港环境及生态局长谢展寰星期六（26日）对此指出，这与大众心理有关，有市民可能看到中国大陆、澳门和韩国有人抢购食盐，因心态“唔好执输（不要比人慢，失去先机）”而去抢购，他强调食盐无助减少体内辐射，过量进食对身体不好，香港食盐供应量亦充足，不需要担心。

根据《星岛日报》报道，谢展寰在电台节目中说，香港除禁止日本10个都县水产品入口，日本其他地方的进口水产亦会检测，以符合联合国食物法典委员会标准，包括辐射水平的标准，因此所有市面上售卖的日本食物都是安全。

他指出，核废水本来存在风险，加上今年5月在福岛核电站附近捕获的海鱼，辐射超标180倍，同时在上星期发生处理核废水的容器出现渗漏问题，令人质疑日方在处理排放核废水环节是否出问题。

至于香港未跟随国家全面禁止日本水产进口，谢展寰指，会否影响日本的贸易关系不是最重要考虑，每个地方的食物出入口管制和系统都有不同，但保障食物安全和人民健康的目标一致。

他说，因应风险管理原则，决定禁止10个都县水产品，并对其他日本水产品进口检测。会视乎日本进口食品辐射量，决定是否需要扩大管制，如发现其他日本食品超标，才会考虑加大管制，但他估计可能性不大，并说核废水排放超过30年，包含多种辐射物，需要全盘考虑，不能从单纯一、两个数字可作考虑。

至于近日香港出现“抢盐”，谢展寰指与大众心理有关，有市民可能看到大陆、澳门和韩国有人抢购食盐，因心态“唔好执输”而去抢购食盐。他强调食盐无助减少体内辐射，过量进食对身体不好，香港食盐供应量亦充足，有一个月的供应量，加上可从世界多地入口食盐，因此不需要担心。

被问到国际原子能机构就核废水所作出的报告，谢展寰指报告称日本的相关排放方法并非建议做法，他更指目前担心的是有关方面大量排放，不少专家提到放射物质会积累，并不代表核废水过滤系统30年均有效。

被问到日本称大陆四座核电厂每年的氚排放量远超褔岛，谢展寰表示天文台一向有监测背景辐射量，均未有发现超标。他批评日方的说法是转移视线，因核废水有不同的辐射物，非单单得一种氚，批日本将核电厂正常运作和核事故的排放混为一谈。