台国防部：20架次大陆军机越中线 一作战无人机沿东海岸飞行

台湾国防部通报，侦获20架次中国大陆军机飞入台湾防空识别区，其中一架TB001作战无人机沿着台湾东海岸飞行。

综合路透社和中央社报道，台湾国防部通报，从星期五（8月25日）早上6时至星期六（26日）早上6时，共侦获32架次大陆军机在台海周边活动，其中20架次飞越海峡中线及其延伸线进入台湾西南、东南及东北空域，另也发现九艘次大陆军舰在台海活动。

根据台湾空军公布的活动示意图，一架次TB001无人机与一架次BZK005无人机逾越海峡中线后，绕行至东北、东南空域，随后TB-001无人机沿同一航线折返，返回中国大陆；一架次运-8反潜机飞入西南空域后，绕行至东南空域。

此外，示意图显示，两架次苏恺30、八架次歼10逾越海峡中线；四架次歼轰-7、一架次空警500、一架次运9通信对抗机、一架次彩虹4型无人机飞入西南空域。

台湾国防部说，台军运用任务机、舰及岸置导弹系统严密监控与应处。

解放军TB001作战侦察无人机又被称为“双尾蝎”，是大陆最新大型作战无人机，最大航程达6000公里，可以挂载多种弹药，同时具备侦察、打击一体的能力。

台湾副总统赖清德两度过境美国后，中国大陆上周六（8月19日）宣布在台海周边开展军事演习。台湾国防部称，由于北京方面没有发表任何声明，无法判断这场军演是否已正式结束。近一周，中国大陆持续派遣军机在台海周边活动。

美国本周宣布批准新一轮对台军售后，再有22架次中国大陆军机星期五到台海周边活动，其中13架次进入应变区。

另外，日本国防部星期五也通报，中国大陆空军轰炸机和无人机当天上午在日本西南部冲绳岛和台湾附近飞行。日本航空自卫队战机紧急升空应对。