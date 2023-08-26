广西财经学院原院长和原副院长双双被捕

广西财经学院原院长席鸿建被开除中共党籍、原副院长廖文龙被双开后，广西壮族自治区人民检察院星期五（25日）通报，对二人作出逮捕决定。

根据新华社报道，广西壮族自治区人民检察院通报说，广西财经学院原党委副书记、院长席鸿建（正厅级）涉嫌受贿一案，以及副院长廖文龙（副厅级）涉嫌受贿一案由广西壮族自治区监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。

经广西壮族自治区人民检察院指定管辖，由北海市人民检察院审查起诉。日前，北海市人民检察院依法以涉嫌受贿罪对席鸿建和廖文龙作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

席鸿建和廖文龙二人今年5月接受自治区纪委监委纪律审查和监察调查。

据广西壮族自治区纪委监委上月发布的通报指出，经查，席鸿建背弃初心使命，对党不忠诚不老实，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，接受可能影响公正执行公务的宴请；公权私用、退而不“休”，在工程项目承揽等方面为他人谋利，非法收受巨额财物。

席鸿建严重违反政治纪律、廉洁纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，决定给予席鸿建开除中共党籍处分；按规定取消其享受的待遇；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

广西壮族自治区纪委监委上月在另一份通报中指出，经查，廖文龙丧失理想信念，背弃初心使命，对党不忠诚不老实，对抗组织审查；无视中央八项规定精神，违规收受礼金，接受可能影响公正执行公务的宴请；不按规定报告个人有关事项；权力观扭曲，大搞权钱交易，在工程项目承揽、工程款拨付等方面为他人谋取利益，并非法收受巨额财物。

廖文龙严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，决定给予廖文龙开除中共党籍处分；由自治区监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。