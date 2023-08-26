侯友宜：不排斥与习近平会面

台湾在野党国民党总统参选人侯友宜称，只要两岸处于对等尊严的状态，他不排斥与中国大陆国家主席习近平会面。

据台湾风传媒报道，侯友宜星期五（8月25日）晚接受《中天辣晚报》专访时说，任何能够促进两岸稳定、和平的事情，他都会去做。只要两岸处于对等尊严的状态，他不排斥侯习会，乐见双方坐下来谈，也不拘形式。吃晚餐、喝杯水沟通交流什么都好，他都会做。

他认为，民进党在两岸论述采取“一边一国”，中国大陆一定会有许多想法，要如何降低两岸冲突，让两岸重启互信对话，变得很重要。身为总统，最重要的责任就是努力守护台湾安全，让台海能够稳定，让两岸在平等尊严下重启交流与互动，降低冲突。

侯友宜也提到，民进党总统参选人赖清德以前自称是务实台独工作者，如今又说“中华民国是主权独立的国家”，他质问赖清德能否明确表示“不支持台独、反对台独”，并批评赖清德“没有台独路径”的表述只是在骗选票，躲避问题。

侯友宜还向中国大陆喊话，称无论是军机绕台、越过海峡中线还是对台军演，这些举动对台湾人民而言只会引起反感，阻碍两岸关系发展。他称，“两岸不需要剑拔弩张，要用对话取代对抗、交流取代交恶、善意取代敌意。”

另外，针对9月底访美行程，侯友宜说，他这次到访美国主要与美国政界、智库、台湾侨民进行面对面沟通，让美方了解他当选总统，会继续维持与美国的友谊，努力深化关系，在印太区域和平稳定上尽最大心力。