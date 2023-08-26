湖南株洲农业局一科长被曝婚外情降为科员

针对网民举报湖南省株洲市农业农村局科长卜某某婚内出轨一事，中共株洲市农业农村局党组、株洲市农业农村局星期五（8月25日）发布通报：经查，工作人员卜天德严重违反生活纪律，在婚姻存续期间与蔡某存在生活作风问题，决定给予卜天德党内严重警告处分，给予政务撤职处分、降为四级主任科员。

根据株洲市农业农村局网站发布的通报称，农业农村局工作人员卜天德因生活作风问题被实名举报。市纪委监委驻市农业农村局纪检监察组接到举报后，迅速处置并于2023年8月17日对其进行了立案。

经查，卜天德严重违反生活纪律，在婚姻存续期间与蔡某存在生活作风问题。根据《中国共产党纪律处分条例》的相关规定，鉴于其没有担任党内职务，决定给予卜天德党内严重警告处分；根据《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》的相关规定，决定给予卜天德政务撤职处分、降为四级主任科员。

通报还称，局方将持续正风肃纪反腐，切实加强干部作风建设和教育管理工作，对失德失范、违规违纪行为坚持“零容忍”，一经查实，严肃依规依纪处理。

公开信息显示，卜天德为株洲市农业农村局政策与改革科科长。8月23日下午，有网民在湖南红网《问政湖南》栏目以“株洲市农业农村局干部婚内出轨，还PUA情人”为题目留言称，卜某某婚内出轨包养情人，利用公务调研多次带情人同行吃住，上班时间和情人开房，用办公电话每天几个小时给情人打电话，精神控制情人等。

该网民称，其本人就是被卜腐蚀诱惑的“通奸对象”。留言还贴出一张男女在酒店房间抱在一起的打码图片，以及部分聊天记录。