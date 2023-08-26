中国体育总局冬运中心主任倪会忠落马

中国国家体育总局冬季运动管理中心党委书记、主任倪会忠涉嫌严重违纪违法被查。

中国国家体育总局官网星期六（8月26日）发布消息称，倪会忠涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和河南省监察委员会审查调查。

公开资料显示，倪会忠现年55岁，中国青年政治学院毕业，法学学士学位。他长期在国家体育总局工作，曾任国家体育总局人力资源开发中心主任，国家体育总局办公厅主任等职。

2017年12月，倪会忠被任命为冬季运动管理中心主任、党委书记。去年1月北京冬奥会开幕前夕，倪会忠被任命为北京冬奥会中国体育代表团秘书长。

据公开报道，中国国家体育总局官员上月31日在北京会见日本长野县知事阿部守一，倪会忠当时参加了会见。

今年4月4日，中国赛艇协会、中国皮划艇协会原主席刘爱杰被官宣落马，也是接受了河南省监察委员会调查。刘爱杰曾任国家体育总局水上运动管理中心副主任、国家体育总局备战办主任、竞技体育司副司长等职。

中国国家体育总局今年4月6日召开党风廉政建设和反腐败工作会议。中央纪委国家监委驻体育总局纪检监察组组长习骅当时强调，要推进总局系统全面从严治党，深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，与总局党组合力同心修复政治生态，坚决打赢总局系统反腐败攻坚战持久战。

中国国家体育总局局长高志丹在会上称，要严肃查处涉及奥运备战、协会改革、项目管理、资格认证等资金密集、资源富集领域的腐败问题。