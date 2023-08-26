英媒指诱骗英官员获取机密情报 中使馆：恶意毁谤

英国媒体报道称，中国情报人员通过领英网站试图招募数千名英国官员，以巨额现金或商业提议换取他们手中掌握的英国国家机密。中国驻英使馆对此反驳，称完全是捕风捉影、恶意诽谤。

英国《泰晤士报》星期四（8月24日）刊登的调查报道称，中国间谍主要受雇于北京的国家安全部，他们在领英上会以假名接触一些可能握有英国国家机密的官员。

报道举例称，一位名叫罗宾·张（音译）的中国情报官通过建立虚假证券公司和网站以及伪造与伦敦著名学术机构的关系来增强他的可信度。通过这些虚假身份和企业学校，罗宾·张成功与拥有机密数据和商业敏感技术访问权限的英国安全官员、公务员、学者和学生建立了联系。

报道称，罗宾·张在五年的时间里使用了好几个名字。

实际操作中，罗宾·张向潜在的机密信息提供者开出获利丰富、难以拒绝的提议，例如他曾向一位专家提供8000英镑（约1万3600新元），以换取情报人员的数据。他也曾经向一位前军事情报人员提供一大笔钱，以换取英国反恐行动的机密。

报道说，其中一些目标还曾受邀到中国旅行，并承诺支付他前往中国的所有费用，还保证被邀请的人有机会在研讨会上发表演讲，并能获得高额酬劳。

英国议会情报和安全委员会最近发布一份报告，当中也详细描述了中国以上述方法与英国官员接触。英国国内安全机构军情五处2021年称，在过去五年中，至少有1万名英国国民被敌对国家以虚假资料联系过。

针对上述报道内容，中国驻英国大使馆发言人星期五（8月25日）以答记者问形式反驳称，上述案件完全是捕风捉影、恶意诽谤，英国个别官员在毫无证据情况下借题发挥、肆意抹黑中国，中国对此坚决反对、予以强烈谴责。

发言人并敦促英国媒体和政客尊重事实，停止贼喊捉贼的把戏，停止对中国的无端指责。