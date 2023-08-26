国泰航空歧视风波后 首次招约300名大陆空乘

香港国泰航空因“毛毯”事件陷入歧视非英语乘客风波后，星期五（8月25日）在深圳举办首次大陆人才招聘会。此次招聘会预计招聘200至300名大陆籍乘务员。

根据南方都市报报道，香港国泰航空此次在深圳举办的首次大陆人才招聘会将持续到30日。据悉，招聘首日有100多名此前通过初选的应聘者前来面试。国泰航空官网显示，大陆籍员工将直接与国泰航空总部签署劳动合同。国泰航空将协助员工提交和办理在港就业的工作签证，经香港入境事务处审核与批准后，方可签订劳动合同。

国泰航空行政总裁林绍波表示，预计到2025年，大陆人才总数会达到约4000人，其中包括见习飞行员、机舱服务员、后勤人员等。他还提到，除了今年首次在大陆启动“见习飞行员计划”，国泰航空也会通过香港特区政府相关劳工计划，从大陆招聘地勤人员到香港工作。

预计到2025年，国泰航空大陆籍乘务员将扩展至1000到2000人，国泰航空乘务员团队将形成香港员工占比第一、大陆员工占比第二、亚洲其他国家和地区员工占比第三的员工结构，组成一支多元、热心、世界一流的服务团队。

一名中国大陆网民今年5月实名举报国泰航空的空服人员歧视非英语乘客。这名大陆乘客称，在他搭乘的国泰航班上，有空服人员取笑机上大陆乘客误把毛毯（blanket）的英语说成carpet（地毯）。

此事将国泰航空卷入舆论漩涡。随后国泰航空解雇了涉歧视的三名空服员。林绍波6月19日发布致员工信，称将提升服务文化培训，会优先在往返中国大陆的航班，增加讲普通话的机舱服务员，并确保每班往返大陆的航班于8月起均有普通话机舱广播。