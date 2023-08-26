缅甸涉博彩企业到昆明参展 组展方：会期无违法犯罪行为

缅甸一家集团在上周刚落幕的第七届中国—南亚博览会上参展，被网民怀疑该企业可能涉嫌网诈。该集团一家全资子公司工作人员回应媒体查询时称是正规企业。组展方云南省贸促会相关工作人员说，之前接到过这方面投诉，经有关部门调查，在整个会期，从布展到闭展，不存在这样的违法犯罪行为。

根据上游新闻报道，有昆明市民爆料刚结束的南博会上，一家来自缅甸的福利来集团宣传册显示该集团在缅甸妙瓦底、果敢等地有公司和项目。据首都网警公众号2022年9月20日曾报道，妙瓦底黄、赌、毒非常泛滥，当地治安环境不好，电信网络诈骗不逊于缅北，不少网民质疑该企业可能涉嫌网诈，引发舆论关注。

福利来集团旗下全资子公司工作人员回应媒体查询时说：“我们这边不做博彩，是正规公司。妙瓦底市区距网诈窝点KK园区很远，坐车要坐几天，那边连我们都不去。”

据福利来集团散发的宣传册介绍，该集团在缅甸的产业布局集中在缅北和缅东南，分别临近中国和泰国，业态横跨传媒、金融、物流、文化、数字电视、娱乐、房地产、外贸、旅游、酒店、通讯等行业。在第三方社交平台上，有网民注意到该企业经营范围还包括博彩，提出是否涉网诈的质疑。

报道指出，福利来集团在中国媒体报道中呈现两个不同形象。据澎湃新闻今年8月17日报道，果敢首富刘阿宝家族旗下的福利来集团经营赌场、房地产等，被指跟当地政府关系密切，势力范围在老街东城。

中国法院网今年4月10日还报道，江西省宜春市袁州区人民法院开庭审理了一起偷越国境案。法院查明，被告人李某从云南某小镇偷渡至缅甸果敢福利来赌场工作，后离开赌场偷渡回国并落网。

除了上述负面形象，福利来集团的正面形象是，积极参与区域经济合作和中国国内慈善活动。《云南日报》2020年6月17日报道了缅甸企业福利来集团，哥哥刘正祥任董事长，弟弟刘正琦任集团总裁，他们合作促进经贸发展的消息。

中新网2020年2月5日报道了福利来集团联系云南省侨办，捐赠20万只医用口罩和50万元人民币（约9.3万新元）抗疫专项资金的新闻。

福利来集团是第七届南博会的一家参展企业，组展方云南省贸促会的相关工作人员回应媒体查询时表示：“福利来集团与其他参展企业一样，公司资料都要向组委会报备，参展人员的资料都要经过包括警方在内的职能部门审核。之前我们也接到过昆明市民对福利来集团这方面的投诉，经有关部门调查，在整个会期，从布展到闭展，不存在这样的违法犯罪行为”。

工作人员还说，没有收到哪个国家对福利来集团的投诉，警方也没有对福利来集团的参展提出过任何异议。