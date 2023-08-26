中国据报计划下调股票交易印花税以提振股市

知情人士透露，中国政府计划将股票交易印花税下调最多50%，以重振低迷的中国股市。

据路透社星期五（8月25日）引述三名知情人士报道，中国财政部等监管部门本月早些时候根据国务院指示起草了一份关于下调印花税的建议报告。

这份报告说，证券交易印花税将会从目前的0.1%下调20%，甚至最多50%。如果这一措施得以实施，这将是中国政府自2008年金融危机以来首次下调印花税。

知情人士说，印花税下调50%的可能性很大。不过，具体下调的时间点和幅度尚未确定。

印花税是政府针对股票交易而设立的一项税目，是监管当局对股市进行调控的一种工具。下调印花税可降低股票交易成本，从而刺激股市。

但上海一家投资管理公司基金经理谢晨（音译）认为，上述政策可以在短期内提振市场，但长期来看不会有什么作用，引起的股市反弹最多只会持续两三天，甚至更短。他认为，只有经济看好的预期才能扭转中国股市的长期走势，而非印花税下调。

今年第二季度以来，中国官方公布一系列宏观经济数据不乐观，消费、进出口、企业制造等全线下滑，国内需求疲软导致企业收入不如预期。此外，政府温和的经济刺激政策不足以挽回投资者的信心，外资正加速抛售中国股票，导致中国A股低迷不振。

中国蓝筹股沪深300指数已跌至九个月来的最低点，与4月份的峰值相比下滑了11个百分点。

为了稳定外界的信心，中国证监会星期四（24日）召开机构投资者座谈会，提出营造良好投资环境，引导中长期资金入市。中国证监会星期五还会见了西方顶级资产管理公司的代表，向他们保证中国的经济前景。