中国政协委员提议将福岛更名“辐岛” 暂停赴日旅行

日本星期四（8月24日）排放核废水，引发中日交锋升级。曾多次因激进言论引发争议的中国全国政协委员周小平公开提案将福岛名称修订为“辐岛”，呼吁暂停中国旅客赴日旅行。

周小平星期五（8月25日）在他的微信公众号上公布提案内容，称鉴于日本政府不顾国际社会劝阻“执意破坏人类赖以生存的全球海洋环境资源”，公然排放核废水的“反人类罪行”，以及可能带来的灾难，他提议中国政府在已有的基础上追加对日本制裁。

周小平提议，只要日本不彻底停止排放核废水，就暂停中国旅客赴日团体行和自由行，并从即日起将日本“福岛”名称修订为日本“辐岛”，以此将“日本辐射污染全球的罪行长期公之于众、彻底钉上历史的耻辱柱”。

周小平称，“事关全球生态、事关子孙万代、事关文明存续，非猛药不能去重疴，望采纳”。

周小平也在文章下方开放投票，结果显示约73万网民赞成提案，1700网民不赞成，1200网民认为无所谓。

生于1981年的周小平是中国网络作家，文章多以表达爱国立场为主。周小平早期使用“水木周平”的笔名在网络上刊文，2010年前后文章开始在环球时报、新华网等官媒刊载。但周小平也多次因激进的言论争议不断。

2013年，周小平在一篇批评网络大V薛蛮子的文章中写道：“薛蛮子为净水器推销， 诋毁中国水质有毒，造成舟山带鱼养鱼场滞销，当地无数养殖农户面临破产。”但实际上带鱼是无法人工养殖的，周小平也因这篇文章被冠上“周带鱼”的外号。

周小平今年3月还在两会上提案给“台独分子”设黑名单，称如果名单内的人不在限期内投诚，在战时任何人“可免责将之刺杀，并以此邀赏”。他还以台湾副总统赖清德为例，鼓励台军“将其击毙，以做民族英雄”。