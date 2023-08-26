前湖北首富兰世立50万人民币国赔申请被受理

前湖北首富、东星集团创始人兰世立近日对外宣布其申请国家赔偿的最新进展，他在2021年12月提出的总额约50万元（人民币，下同，约9.3万新元）的国家赔偿已被广州市人民检察院受理。

根据第一财经星期六（26日）报道，兰世立还提出多项要求，要求追究广州市公安局和检察院相关办错案人员的法律责任，并要求其赔礼道歉。同时兰世立要求追回其在暹罗航空、泰国东方航空以及新加坡上市公司的股权。

兰世立在当天的发布会上展示了一份时间为2023年8月21日、由广州市人民检察院作出的《刑事赔偿立案通知书》，称对于兰世立提出的赔偿申请收悉，经审查，因需对身份同一性进行核查，现已核查完毕，本院决定立案审查。

兰世立2016年3月3日因涉合同诈骗案被广州警方羁押，后被拘留和监视居住。同年7月9日，兰世立离开指定居所并前往新加坡。

2016年11月，广州市公安局新闻办通报，称国际红通在逃人员兰世立涉嫌合同诈骗犯罪。2019年11月，兰世立在新加坡被抓捕后押送回国，关押至广州市第一看守所、第三看守所，直至2021年12月20日广州市中级人民法院宣判无罪后释放。

兰世立被捕相关事件与2015年的一起跨国收购交易案有关。2015年3月，兰世立与麦趣尔集团实控人之一李猛签订合约，合作收购泰国东方航空。2015年10月，李猛与兰世立因后续收购款、泰东航管理以及暹罗公司、东星在线股权等问题产生纠纷。2016年2月，李猛以“兰世立诈骗3.43亿元”为由向广东警方报案，广东警方决定立案。

2017年11月15日，兰世立曾在网端“喊冤”，称自己被骗取百亿资产。11月16日，麦趣尔公开回应称，称这一控诉实为相关当事人编造猜想、诽谤、恶意中伤公司的行为，并向公安机关报案。

2017年11月16日，广州公安官方微博发布信息称，犯罪嫌疑人兰世立涉嫌虚构其拥有暹罗航空有限公司100%股权等事实，诱骗事主李某联合购买“泰国东方航空公司”股份后，将李某以3.5亿元人民币购买的股份及相关资金非法占有。

在近期举行的发布会上，兰世立除了展示了受理通知外，还提出多项要求，要求当初办案的广州市公安和检察院赔礼道歉，并追究办错案人员的法律责任。他还要求追究麦趣尔集团实控人李氏三兄弟的法律责任，并要求追回在暹罗航空和泰国东方航空的股权，以及新加坡上市公司的股权。

目前兰世立已经开启了再次创业之路，拥有无人便利零售项目，以及国潮饮料品牌“武汉二厂汽水”等。

不过，报道指出，兰世立在和李氏三兄弟在泰国东方航空公司收购一事上，双方发生纠纷的具体情况还不得而知，事件还有待进一步观望。