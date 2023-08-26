中国吁国际社会共同敦促日本停止核废水排海

中国常驻联合国副代表耿爽星期五（8月25日）在联合国全体大会上表示，中方呼吁国际社会共同敦促日本政府立即停止核废水排海。

据中国常驻联合国代表团官网消息，联合国全体大会星期五审议通过一项关于联合国和太平洋岛国论坛合作的决议。耿爽在决议通过后的发言中，就日本福岛核废水排海问题指出，12年前，日本福岛核电站发生严重事故，向海洋释放了大量放射性物质，造成巨大灾难。12年后，日本政府不顾国际社会质疑和反对，单方面强行启动核废水排海，又给当地民众乃至世界人民造成二次伤害。

耿爽说，核废水处置具有跨国影响，绝不是日本一家私事。日方这一举动无视公共利益，公然向包括太平洋岛国在内的全世界转嫁核污染风险，极其自私自利和不负责任。

他提出，人为向海洋排放核事故废水没有先例，也没有公认的处置标准。长期以来，围绕福岛核废水排海对海洋环境、食品安全和人类健康的影响一直存在严重关切，日方作法的正当性、合法性、安全性也一直受到广泛质疑。

耿爽指出，日方迄未解决国际社会对于核废水净化装置长期可靠性、核废水数据真实准确性、排海监测方案的完善有效性的重大关切。中国等利益攸关方多次指出，如果核废水是安全的，就没有必要排海，如果不安全，就更不应该排海。

耿爽说，中方呼吁国际社会共同敦促日本政府纠正错误决定，立即停止核废水排海，以真诚态度同有关国家和利益攸关方善意沟通，以负责任方式处置核废水，避免对全球海洋环境、避免对世界各国人民的健康福祉造成不可预测的破坏和危害。