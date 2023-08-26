美报告：台抵御大陆攻击能力面临内部挑战

美国一份报告分析，台湾抵御中国大陆潜在攻击的能力正逐步增强，但同时也受到内部政治和基础设施挑战而削弱。

据彭博社报道，美国国会研究服务局（CRS）亚洲分析师Caitlin Campbell星期四（8月24日）在最新评估报告中说，台湾2023年防务预算约246亿美元（约333亿新元），比2020年增加近10%。台湾自2020年以来成了美国武器的最大买家，台湾与美国的防务关系“也赋予（台湾）一系列政治和军事优势”。

但报告称，紧张的军民关系和其他一系列挑战可能会损害台湾抵御中国大陆潜在攻击的能力，且目前还不清楚台湾民众面对中国大陆攻台时，愿意承担多大的代价。

报告称，台湾的能源、食品、水、互联网和其他关键基础设施系统很容易受到外部干扰。一些观察人士认为，台湾民防准备不足，且军方在招募、留用和培训人员方面也存在困难。

中国大陆军方正在为导弹攻击、攻占台湾边远地区、封锁和两栖登陆进行训练，同时在灰色地带加大压力，其中包括持续、低级别的非战斗行动。报告认为，这些是“最危险，最具挑战性的行动”，正在削弱台湾的军事优势和战备能力。

报告认为，其中一个最大挑战是，和平时期中国大陆在台湾附近的军事行动，可能会削弱台湾对北京是否准备实际攻台的判断能力。如果大陆“利用这些行动掩护近在眼前的攻击，可能会大幅压缩台湾的反应时间”，且这些行动也为大陆提供了培训和收集情报的机会。