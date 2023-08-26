陕西煤矿瓦斯爆炸 涉事七负责人被采取刑事强制措施

中国陕西省延安市延川县市一处煤矿发生瓦斯爆炸事故，造成11死11伤，涉事煤矿七名负责人被采取刑事强制措施。

中国央视新闻星期五（8月25日）引述延川县公安局报道，涉事新泰煤矿的实际控股人、实际控制人、法定代表人、矿长、总工程师、安全矿长、生产矿长七名责任人被采取刑事强制措施。目前，案件正在进一步侦办中。

另据看看新闻报道，陕西省延安市应急管理局消息称，星期一（8月21日）晚上8时26分，延川县新泰煤矿发生瓦斯闪爆事故。经核查下井90人，升井81人，九人被困井下。升井人员中有两名重伤人员经抢救无效死亡，11名轻伤人员在医院救治，生命体征平稳。截至星期二（22日）上午9时，井下被困九人全部找到，均无生命体征，目前事故原因正在调查中。

据爱企查App显示，涉事企业延川县新泰煤矿（普通合伙）成立于2008年5月，经营范围为煤矿的技术改造、煤炭经营以及煤炭销售。

风险信息显示，该煤矿多次违法并被处罚整改。今年4月8日，中国国家矿山安全监察局陕西局依法对延川县新泰煤矿处罚107万3000元人民币（约19万9600新元），并责令停产整顿。行政处罚决定书显示，新泰煤矿存在井下煤仓口未设可靠的防止人员、物料坠落的设施，瓦斯检查存在漏检，提供虚假冲尘等21条违法事实。