中国著名导演张艺谋担任首届金熊猫奖评委会主席

中国著名导演张艺谋将担任首届金熊猫奖评委会主席。

综合中新社和川观新闻报道，首届金熊猫奖新闻发布会星期六（8月26日）在北京梅地亚中心举行，中国第五代导演领军人物张艺谋将担任本届金熊猫奖评委会主席。

张艺谋执导的影片在戛纳、威尼斯、柏林三大国际电影节屡获大奖，多次提名奥斯卡和金球奖。2002年后，他转型执导的影片曾两次刷新中国电影票房纪录，四次夺得年度华语片票房冠军。近年来他执导的《悬崖之上》《狙击手》《满江红》等作品，无论口碑还是票房都表现不俗。他也是中国近现代电影中第一个开创“大片”时代的导演，从此开启了中国电影的商业化进程。

张艺谋曾担任第64届威尼斯国际电影节评委会主席、第18届东京国际电影节评委会主席、2008年北京奥运会和残奥会开闭幕式总导演、2016年中国杭州二十国集团（G20）峰会文艺演出总导演、2022年北京冬奥会和冬残奥会开闭幕式总导演。

首届金熊猫奖评选活动将于9月19日至20日在成都举行，活动设电影、电视剧、纪录片、动画片四大单元奖项，面向全球征集优秀影视作品。

首届金熊猫奖组委会办公室副主任张宏介绍，据初选委员会统计，共有来自五大洲104个国家和地区的7000余部作品参评，今年评委会主席由国际著名导演张艺谋担任，国外评委人数不少于40%。