今年暑期中国至少七名高校领导被查

中国在高校范围掀起反腐风暴。中共中央纪委国家监委网站星期六（8月26日）发布援引自辽宁省纪委监委消息：沈阳音乐学院原党委书记董亲学涉嫌严重违纪违法，目前正接受调查。这也是今年暑期至少第七名高校领导被查。

公开资料显示，今年58岁的董亲学1987年12月加入中国共产党，1988年8月参加工作，在职研究生学历。

董亲学长期在辽宁省高教系统担任领导，曾任辽宁省铁岭农业学校党委书记、校长，辽宁省铁岭农业职业技术学院党委书记兼院长，辽宁职业学院党委书记、院长，大连水产学院党委书记。

2010年5月，董亲学任大连海洋大学党委书记；2018年12月任沈阳音乐学院党委书记；2022年12月任辽宁省教育厅一级巡视员。

2016年9月17日，辽宁省人大十二届七次会议筹备组发出公告：日前，沈阳等14个市人大常委会和有关选举单位决定接受涉及贿选案的452人，辞去辽宁省第十二届人民代表大会代表职务。董亲学位列其中。

据澎湃新闻报道，今年暑期以来，中国已有多名高校领导被查。中管干部层面，今年8月6日，北京航空航天大学党委常委、副校长张广被查。

省管干部层面，今年7月10日，广州航海学院党委副书记孙光辉被查；7月24日，云南财经大学原党委书记汪戎被查；7月28日，广东海洋大学党委副书记、校长潘新祥被查；7月29日，湖北中医药大学副校长、湖北省中医院原院长何绍斌被查；8月25日，河南警察学院原党委书记、原省纪委驻省公安厅纪检组组长王伟平被查。