伦敦社会主义壁画创作者：壁画旨在测试西方民主自由

中国留学生王汉铮本月初率领多名留学生在英国伦敦红砖墙写上社会主义核心价值观的24个中文字后，引发巨大争议。王汉铮受访时澄清，他的壁画并非中国政府授意，而旨在测试西方的民主自由。

英国广播公司（BBC）星期五（8月25日）上传了王汉铮的专访视频。王汉铮在视频中说，很多人觉得他如果不是小粉红就是高级黑，自己的艺术作品被政治劫持，但“没办法，现在有太多艺术是纯粹服务于政治的”。

王汉铮称，他的作品是想让两种不同极端进行一次对抗。就美学而言，非常壮美、荒诞，同时借由社会主义核心价值观口号的创作，测试西方的自由民主。

他称自己爱国，但也了解中国存在的问题。这24个字是一种美好的祝福，都是非常好的中文词。“如果中国达到了，它不用贴得满大街都是”，“但它成为一种美好的祝愿”。

针对不少民众批评王汉铮的创作是在宣扬社会主义价值，王汉铮回应称，对政治反思不代表这是他的政治立场，这完全是两件事情。

针对这项创作是否出自于中国政府授意，他说：“如果是中国政府怎么会写在红砖巷？怎么会邀请大家二创呢？”

王汉铮接着说，所以这个作品必须在红砖巷才能成立，才能被称之为艺术。他强调，这不是政治宣传，如果要说是政治宣传，可能红砖巷曾经的涂鸦都是西方的政治宣传，“我们反而覆盖了西方的政治宣传”。

王汉铮本月6日在小红书和Instagram等社交媒体上发文称，他和他的团队在位于伦敦东区红砖巷的一面墙上留下中国官方宣扬的社会主义核心价值观的宣传标语，包括富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信和友善。

不过，壁画出街后马上引来众多民众批评，还有不少民众对壁画进行二次创作，宣泄不满情绪。例如：在“爱国”二字旁加字，改写成“我爱国，国不爱我”；在“民主”“自由”旁加上“中国没有”“404 Not Found”等。

王汉铮也因此遭受网络暴力，他和他的家人的资料被起底。对此，王汉铮受访时坦言，“我觉得我需要承担这个后果，因为它（网络霸凌）毋庸置疑成为作品的一部份……也成为让作品能够反映更多问题的一种状态。”