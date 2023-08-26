习近平：牢牢把握新疆在国家全局中的战略地位

中共总书记习近平在听取新疆维吾尔自治区党委和政府、新疆生产建设兵团工作汇报时强调，要完整准确全面贯彻新时代治疆方略，牢牢把握新疆在国家全局中的战略定位，把依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆各项工作做深做细做实、稳中求进，在中国式现代化进程中更好建设团结和谐、繁荣富裕的新疆。

据新华社报道，中国国家主席、中共中央军委主席习近平星期六（8月26日）在结束出席金砖国家领导人第十五次会晤并对南非进行国事访问回国后，在乌鲁木齐听取新疆维吾尔自治区党委和政府、新疆生产建设兵团工作汇报。中共政治局委员、新疆维吾尔自治区党委书记马兴瑞等作了汇报，自治区政府主席艾尔肯·吐尼亚孜等参加汇报会。

习近平听取汇报后发表重要讲话时指出，新疆工作在国家工作全局中具有特殊重要的地位，事关强国建设、民族复兴大局。既要抓实当下，解决好当前发展稳定面临的突出问题，又要有长远谋划，扎实推进事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作，积极解决各种深层次矛盾和问题。

他强调，要始终把维护社会稳定摆在首位，加强抓稳定和促发展两方面工作的统筹结合，以稳定确保发展，以发展促进稳定。要着眼长治久安，高举法治旗帜，用好法律武器，提升法治化水平，筑牢稳定的法治基础。

习近平明确，要完善防范化解重大风险隐患机制，把开展反恐反分裂斗争与推动维稳工作法治化常态化结合起来，坚持标本兼治、综合施策，加强源头治理。要深入推进伊斯兰教中国化，有效治理各种非法宗教活动。要增强忧患意识，居安思危，抓细抓实各项工作，巩固来之不易的社会稳定局面。

他强调，构建新发展格局、推动高质量发展、推进中国式现代化，新疆面临新机遇，要有新作为。要立足资源禀赋、区位优势和产业基础，大力推进科技创新，培育壮大特色优势产业，积极发展新兴产业，加快构建体现新疆特色和优势的现代化产业体系，推动新疆迈上高质量发展的轨道。

习近平指出，实现新疆社会稳定和高质量发展，最艰巨的任务在农村。要把巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴作为发展的重要抓手，加大经济发展和民生改善工作力度，加强水利设施建设和水资源优化配置，积极发展现代农业和光伏等产业园区，根据资源禀赋，培育发展新增长极。

他提出，要做好对口支援工作，加强新疆与内地产业合作、人员往来，鼓励和引导新疆群众到内地就业，鼓励和支持内地人口到新疆创业、居住。要发挥新疆独特的区位优势，积极服务和融入新发展格局，从实际出发抓好对外开放工作，加快“一带一路”核心区建设，使新疆成为我国向西开放的桥头堡。

习近平强调，要加强正面宣传，展现新疆开放自信的新面貌新气象，多渠道多形式讲好新时代新疆故事，有针对性地批驳各种不实舆论、负面舆论、有害言论。要加大新疆旅游开放力度，鼓励国内外游客到新疆旅游。

中共政治局常委、中央办公厅主任蔡奇出席汇报会。同为中共政治局委员的中国外交部长王毅、中央统战部部长石泰峰和中央组织部部长李干杰，以及中共中央军委副主席何卫东、中国国务院副总理何立峰、中共中央政法委书记陈文清、中国公安部部长王小洪等参加汇报会。