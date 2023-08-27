俄军舰结束三周俄中太平洋联合巡航后返俄

俄罗斯海军军舰的一支舰艇编队，结束了与中国海军舰队在太平洋联合巡航三周多的任务。

俄罗斯卫星通讯社星期天（8月27日）报道，根据俄罗斯太平洋舰队新闻处的消息，俄罗斯太平洋舰队的一支舰艇编队，在完成俄中海军联合巡航太平洋后返回符拉迪沃斯托克（中国称海参崴）。

俄中海军此次在太平洋联合巡航长达三周多。报道称，俄罗斯太平洋舰队的一支舰艇编队与中国解放军海军舰队一起航行超过6500海里，途径日本海、鄂霍次克海、白令海和太平洋。俄中联合编队也在巡航过程中，沿千岛群岛并绕行阿留申群岛部分岛屿。

千岛群岛位于日本北海道附近，该群岛在日本被称为北方四岛。路透社报道指出，千岛群岛一直是俄日之间数十年来紧张关系的核心。

至于阿留申群岛，该群岛的大部分领土属于美国阿拉斯加州，但位于俄罗斯堪察加半岛附近的科曼多尔群岛属于俄罗斯。

《华尔街日报》8月6日引述美国官员报道，中俄军舰驶入了阿拉斯加阿留申群岛附近的水域，但未进入美国领海，之后驶离。

报道提到，美国北方司令部发言人证实了中俄海军联合巡逻一事，并指巡逻舰队在国际水域，不构成威胁。他也提到，美军在空中和海上开展行动，以确保美国和加拿大的防御。

不过，美国北方司令部并未具体说明中俄联合巡逻的船舰数量或其确切位置。《华尔街日报》则引述阿拉斯加州的美国参议员报道，这支舰队由11艘中国和俄罗斯军舰组成。