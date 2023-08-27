港府批美国务院试图妖魔化国安处行动

香港特区政府星期六（8月26日）批评美国国务院试图妖魔化警务处国家安全处依法采取的行动。

美国国务院星期五（25日）在官网发声明，批评香港官方持续骚扰海外民主派人士的家人。

国务院也说，美国尤其关注与六名香港民主派人士有关的案件。这六人为郭凤仪、袁弓夷、郭荣铿、蒙兆达、罗冠聪、黄之锋，他们的亲属据报在本月相继被香港警方国安处带走盘问。

在这六人中，郭凤仪、袁弓夷、郭荣铿、蒙兆达、罗冠聪目前流亡海外，并被香港警方通缉。

港府发言人星期六强调，香港特区执法部门一直根据证据、严格依照法律，以及按有关的人士或单位的行为而采取执法行动，与其政治立场、背景或职业无关。

发言人说：“无论有关国家如何尝试以各种形式各种手段和借口为潜逃的人开脱，都无法改变涉案人士窜逃外地后，涉嫌继续实施《香港国安法》下的罪行，严重危害国家安全的事实。国安处依法通缉潜逃海外并涉嫌干犯《香港国安法》罪行的人，以及后续的进一步侦查及执法行动，完全合情、合理、合法，更是必须。”

港府呼吁美国立刻停止对《香港国安法》及香港特区落实《香港国安法》的情况肆意诽谤抹黑，并立刻停止干预中国内政和香港事务。

中国外交部驻港公署星期天（8月27日）也在官网上针对美国国务院声明强调，特区正当执法不容置喙，《香港国安法》权威不容挑战，并批评美国为反中乱港分子鸣冤叫屈，其所作所为是对特区法治赤裸裸的践踏和亵渎。