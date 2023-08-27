谢长廷：温泉的镭对身体有益 非指核处理水

日本将福岛核处理水排放入海后，台湾驻日代表谢长廷发文称温泉的微量放射性元素对身体有益，被外界指是为核处理水背书。谢长廷后来发文澄清，称他所说的是温泉里的镭，只字未提核处理水。

谢长廷星期六（8月26日）在脸书发文说：“（日本）311地震后，世人对放射性的议题有些敏感，不过，微量的放射性元素反而对身体有益，例如北投温泉、日本玉川温泉，因为两地温泉都有一种特别的北投石，含有微量镭，研究对健康有益。”

谢长廷星期天（8月27日）再度发文说：“一早台湾的朋友就来讯示警，说某媒体第一版攻击你昨天说的微量放射性（不超标）反而对身体有益云云，是在为福岛排废水说项，信口开河，毫无根据，要我回应。”

谢长廷对此回应说，对于福岛排放核处理水的问题，台湾方面已经有超党派共识，那就是要依据科学根据和国际原子能总署认定，确定执行和监测，世界先进国家看法也一样。

谢长廷认为，只有中国大陆因为政治因素，伙同香港澳门在抵制抗议，“很多统派的人本来就希望把台湾香港化，要求我们要跟着中国（大陆）抵制抗议，并不意外”。

他并强调，其实自己在星期六的发文，谈的是北投温泉、玉川温泉中镭的相关效果，并没有只字涉及核处理水。

谢长廷也说，美国教授拉奇（Thomas Donnell Luckey）曾受美国国家航空航天局（NASA）委托，研究太空人在放射性较高的地方生活对健康的影响。拉奇经过十多年研究得出结论，就是低度放射线反而对健康有益。后来不少研究报告肯定这种说法，这也就是激活疗法（Hormesis）的依据。

谢长廷最后说：“当然也有人反对，不以为然，但我并没有看过推翻其说法的正式研究。”